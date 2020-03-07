Умер актёр из фильма «Няньки» Дэвид Пол

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Американский актёр Дэвид Пол, известный по ролям в фильмах «Варвары» (1987) и «Няньки» (1994), умер на 63-м году жизни.
Умер актёр из фильма «Няньки» Дэвид Пол
  • ©кадр из фильма "Няньки" (1994), режиссер Джон Парагон

Об этом сообщает EOB News со ссылкой на его брата Питера Пола.

Данных о причине смерти не приводится, однако источник издания утверждает, что актёр мог скончаться во сне.

В феврале сообщалось о смерти американской актрисы Линн Коэн.

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