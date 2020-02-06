Умер американский актёр Кирк Дуглас

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Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.

«C огромной печалью мы с братьями сообщаем о том, что Кирк Дуглас ушёл от нас сегодня в возрасте 103 лет», — рассказал Майкл Дуглас.

Он отметил, что его отец был «легендой для мира, актёром из золотого века кино».

Кирк Дуглас снялся в более чем в 80 фильмах. В том числе он сыграл в таких картинах как «Спартак», «Туз в рукаве», «Детективная история», «Тропы славы», «Злые и красивые», «Жажда жизни».

В 1957 году он получил «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в фильме «Жажда жизни». В 1996 году он стал обладателем почётного «Оскара».

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