Москва и Подмосковье договорились о сотрудничестве в сфере природоохраны

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв заключили соглашение о сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды.

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на пресс-службу подмосковного Министерства экологии и природопользования.

«Несмотря на то что многие экологические проблемы Москвы и области взаимообусловлены, имеют общие причины и следствия, до последнего времени они решались каждым регионом самостоятельно. Теперь же, впервые в истории Московской агломерации, мы начинаем работать вместе», — заявил глава ведомства Дмитрий Куракин.

В частности, отметил он, уже достигнута договорённость о размещении в области 15 стационарных постов контроля качества атмосферного воздуха за счёт средств бюджета столицы.

Ранее, как сообщал портал «Юга.ру», в Сочи рассказали о проекте по изучению и сохранению популяций птиц.