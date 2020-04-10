Москва и Подмосковье договорились о сотрудничестве в сфере природоохраны

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв заключили соглашение о сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды.
Москва и Подмосковье договорились о сотрудничестве в сфере природоохраны
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на пресс-службу подмосковного Министерства экологии и природопользования.

«Несмотря на то что многие экологические проблемы Москвы и области взаимообусловлены, имеют общие причины и следствия, до последнего времени они решались каждым регионом самостоятельно. Теперь же, впервые в истории Московской агломерации, мы начинаем работать вместе», — заявил глава ведомства Дмитрий Куракин.

В частности, отметил он, уже достигнута договорённость о размещении в области 15 стационарных постов контроля качества атмосферного воздуха за счёт средств бюджета столицы.

Ранее, как сообщал портал «Юга.ру», в Сочи рассказали о проекте по изучению и сохранению популяций птиц.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить