В Сочи рассказали о проекте по изучению и сохранению популяций птиц

Директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта «Роза Хутор» Дмитрий Колосов рассказал о проекте по изучению и сохранению популяций пернатых Западного Кавказа.

Как сообщает портал «Юга.ру», в рамках экологического проекта планируется обобщить многолетние наблюдения, описать орнитофауну курорта и его окрестностей, а также оценить популяции редких птиц.

«Нам повезло работать в регионе с впечатляющей орнитофауной. Мы замечаем птиц в обычной жизни, но мало знаем и об их видах, и о месте в экосистеме. Вместе со специалистами Сочинского национального парка мы планируем исследование, чтобы обеспечить благоприятное соседство птиц и людей», — отметил Дмитрий Колосов.

Он убеждён, что со временем гости «Розы Хутор» смогут принять участие в научно-просветительских практикумах с погружением в мир птиц Западного Кавказа.

Ранее, как сообщала газета «Известия», Минюст опубликовал новую редакцию Кодекса об административных нарушениях (КоАП), согласно которой максимальная сумма штрафа за уничтожение редких и занесённых в Красную книгу животных, растений и грибов будет увеличена в 20 раз.