В Сочи рассказали о проекте по изучению и сохранению популяций птиц

Короткая ссылка
Директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта «Роза Хутор» Дмитрий Колосов рассказал о проекте по изучению и сохранению популяций пернатых Западного Кавказа.
В Сочи рассказали о проекте по изучению и сохранению популяций птиц
  • РИА Новости

Как сообщает портал «Юга.ру», в рамках экологического проекта планируется обобщить многолетние наблюдения, описать орнитофауну курорта и его окрестностей, а также оценить популяции редких птиц. 

«Нам повезло работать в регионе с впечатляющей орнитофауной. Мы замечаем птиц в обычной жизни, но мало знаем и об их видах, и о месте в экосистеме. Вместе со специалистами Сочинского национального парка мы планируем исследование, чтобы обеспечить благоприятное соседство птиц и людей», — отметил Дмитрий Колосов.

Он убеждён, что со временем гости «Розы Хутор» смогут принять участие в научно-просветительских практикумах с погружением в мир птиц Западного Кавказа.

Ранее, как сообщала газета «Известия», Минюст опубликовал новую редакцию Кодекса об административных нарушениях (КоАП), согласно которой максимальная сумма штрафа за уничтожение редких и занесённых в Красную книгу животных, растений и грибов будет увеличена в 20 раз.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить