В Мурманске создадут Центр развития кинопроизводства

В Мурманске планируют создать Центр развития кинопроизводства.

Об этом сообщает Nord-News.

На данные цели выделят грант из областного бюджета. Получить средства сможет некоммерческая организация на основании конкурса, который организует региональное Минкультуры.

«Мы надеемся, что эти меры помогут не только привлечь в регион новые инвестиции и яркие проекты, но и создадут интересные туристические маршруты, новые рабочие места, а также станут катализатором развития киноиндустрии в Мурманской области», — заявил глава ведомства Евгений Гоман.

Ранее, как сообщал портал «Юга.ру», в Адыгее рассказали о планах по господдержке кинематографистов.