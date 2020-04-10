В Мурманске создадут Центр развития кинопроизводства

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В Мурманске планируют создать Центр развития кинопроизводства.
В Мурманске создадут Центр развития кинопроизводства
  • РИА Новости

Об этом сообщает Nord-News.

На данные цели выделят грант из областного бюджета. Получить средства сможет некоммерческая организация на основании конкурса, который организует региональное Минкультуры.

«Мы надеемся, что эти меры помогут не только привлечь в регион новые инвестиции и яркие проекты, но и создадут интересные туристические маршруты, новые рабочие места, а также станут катализатором развития киноиндустрии в Мурманской области», — заявил глава ведомства Евгений Гоман.

Ранее, как сообщал портал «Юга.ру», в Адыгее рассказали о планах по господдержке кинематографистов.

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