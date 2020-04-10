В Мурманске создадут Центр развития кинопроизводства
- РИА Новости
Об этом сообщает Nord-News.
На данные цели выделят грант из областного бюджета. Получить средства сможет некоммерческая организация на основании конкурса, который организует региональное Минкультуры.
«Мы надеемся, что эти меры помогут не только привлечь в регион новые инвестиции и яркие проекты, но и создадут интересные туристические маршруты, новые рабочие места, а также станут катализатором развития киноиндустрии в Мурманской области», — заявил глава ведомства Евгений Гоман.
Ранее, как сообщал портал «Юга.ру», в Адыгее рассказали о планах по господдержке кинематографистов.