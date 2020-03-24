В Адыгее рассказали о планах по господдержке кинематографистов

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Власти Адыгеи заявили о планах выделять субсидии на съёмки фильмов на территории региона.
В Адыгее рассказали о планах по господдержке кинематографистов
  • РИА Новости

Как передаёт портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу главы республики, уже в 2020 году в бюджете региона предусмотрено выделить 6,8 млн рублей на возмещение части затрат при производстве национальных фильмов.

Отмечается, что депутаты Государственного совета — Хасэ Адыгеи приняли республиканский закон, конкретизирующий механизм господдержки кинематографии.

«Кинематографисты России смогут рассчитывать на компенсацию части своих затрат на создание фильмов только в том случае, если съёмки будут осуществляться на территории Адыгеи», — уточнили в Госсовете-Хасэ.

По мнению депутатов, такая поддержка будет способствовать сохранению и развитию кинематографии, в том числе и национальной, а также улучшить повысить имидж региона.

Ранее «Реальное время» сообщало, что Министерство культуры Татарстана в этом году планирует выделить на создание десяти фильмов 7,7 млн рублей.

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