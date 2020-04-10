Писательница Яхина оценила режим самоизоляции

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Писательница Гузель Яхина, известная по книге «Зулейха открывает глаза», оценила режим самоизоляции.
Писательница Яхина оценила режим самоизоляции
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

«Я не выхожу из дома уже достаточно давно. Выхожу только вынести мусор, около дома, может быть, прогуляться два круга, а так строго сижу дома. Мне кажется, что, наоборот, лично в моей жизни общения стало гораздо больше», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её мнению, получается, что физическое разобщение приводит к укреплению дружеских связей.

Со своей стороны, заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, телеведущая Оксана Пушкина в беседе со «Взглядом» напомнила о важности соблюдения режима самоизоляции.

«Впереди выходные, однако вне зависимости от погоды необходимо соблюдать все требования и правила самоизоляции, установленные правительством, администрациями городов», — сказала она.

Ранее врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов рассказал, как поддержать иммунитет во время пандемии коронавируса.

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