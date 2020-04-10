Писательница Яхина оценила режим самоизоляции

Писательница Гузель Яхина, известная по книге «Зулейха открывает глаза», оценила режим самоизоляции.

«Я не выхожу из дома уже достаточно давно. Выхожу только вынести мусор, около дома, может быть, прогуляться два круга, а так строго сижу дома. Мне кажется, что, наоборот, лично в моей жизни общения стало гораздо больше», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её мнению, получается, что физическое разобщение приводит к укреплению дружеских связей.

Со своей стороны, заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, телеведущая Оксана Пушкина в беседе со «Взглядом» напомнила о важности соблюдения режима самоизоляции.

«Впереди выходные, однако вне зависимости от погоды необходимо соблюдать все требования и правила самоизоляции, установленные правительством, администрациями городов», — сказала она.

Ранее врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов рассказал, как поддержать иммунитет во время пандемии коронавируса.