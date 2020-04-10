Герой России Борисенко назвал любимые фильмы о космосе

Герой России, лётчик-космонавт Андрей Борисенко назвал любимые фильмы о космосе.

Об этом сообщает Nation News.

«Не так много фильмов выпущено, которые приятно и интересно посмотреть и которые, что называется, не режут глаз. Если говорить о старых фильмах про космос, мне больше всего по душе «Отроки во Вселенной» и «Москва — Кассиопея», — заявил Борисенко во время онлайн-эфира на базе медиагруппы «Патриот».

По его словам, ленты детские, но сняты удачно и хорошо.

Что касается недавних картин, то космонавт выделил «Время первых».

«Там очень правдиво показана и наша работа — и то, что делают космонавты, и что делает Земля», — пояснил он.

Как добавил Борисенко, иногда он с интересом может посмотреть такие фильмы, как «Звёздные войны», но не воспринимает их как ленты о космосе.

Ранее Борисенко в беседе с телеканалом «360» оценил ситуацию с режимом самоизоляции.