Герой России Борисенко назвал любимые фильмы о космосе
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- РИА Новости
Об этом сообщает Nation News.
«Не так много фильмов выпущено, которые приятно и интересно посмотреть и которые, что называется, не режут глаз. Если говорить о старых фильмах про космос, мне больше всего по душе «Отроки во Вселенной» и «Москва — Кассиопея», — заявил Борисенко во время онлайн-эфира на базе медиагруппы «Патриот».
По его словам, ленты детские, но сняты удачно и хорошо.
Что касается недавних картин, то космонавт выделил «Время первых».
«Там очень правдиво показана и наша работа — и то, что делают космонавты, и что делает Земля», — пояснил он.
Как добавил Борисенко, иногда он с интересом может посмотреть такие фильмы, как «Звёздные войны», но не воспринимает их как ленты о космосе.
Ранее Борисенко в беседе с телеканалом «360» оценил ситуацию с режимом самоизоляции.