Космонавт Борисенко оценил ситуацию с режимом самоизоляции

Лётчик-космонавт, Герой России Андрей Борисенко оценил ситуацию с режимом самоизоляции.

«Я думаю, что всем людям надо избавиться от этого слова и ощущения — изоляция. Можно отнестись к этому более спокойно, без ощущения того, что ты попал в какую-то ловушку, что тебе сложно и тяжело», — цитирует его телеканал «360».

По словам Борисенко, почти у каждого наверняка найдётся множество мелких домашних дел, на которые обычно никогда не хватает времени.

Как отметил космонавт, главное — найти себе занятие.

«Все имеют возможность выйти в интернет, в информационное пространство, почитать книги, пообщаться со своими родными и близкими. К этому просто нужно отнестись как к специфическому времяпрепровождению», — заключил он.

Ранее дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации, лётчик-космонавт Владимир Джанибеков в беседе с Nation News рассказал, чем можно заняться во время самоизоляции.