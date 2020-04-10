ВДНХ и «Одноклассники» запустят виртуальную выставку в честь Дня космонавтики

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ВДНХ и соцсеть «Одноклассники» запустят виртуальную выставку и аудиогид в честь Дня космонавтики.
ВДНХ и «Одноклассники» запустят виртуальную выставку в честь Дня космонавтики
  • © Музей космонавтики

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

В рамках проекта «Легенды космоса» известные музыканты, актёры, телеведущие и космонавты расскажут о самых интересных фактах. Каждый цикл будет сопровождаться инфографикой и видеорядом, посвящённым экспонатам центра «Космонавтика и авиация».

Среди участников — актёр Максим Виторган, певица Диана Арбенина, актёр и музыкант Николай Фоменко, телеведущая Арина Шарапова, космонавты Фёдор Юрчихин и Александр Лазуткин.

Ранее сообщалось, что столичные музеи подготовили онлайн-выставки ко Дню космонавтики, который отмечается 12 апреля.

НСН сообщала, что ряд музеев, галерей, библиотек и культурно-досуговых площадок Москвы подготовили онлайн-программу.

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