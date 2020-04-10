Московские музеи подготовили онлайн-выставки ко Дню космонавтики

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Столичные музеи подготовили онлайн-выставки ко Дню космонавтики, который отмечается 12 апреля.
Московские музеи подготовили онлайн-выставки ко Дню космонавтики
  • © Музей космонавтики

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Как рассказал куратор IT-проектов в сфере культуры и туризма Департамента информационных технологий Москвы Сергей Шакрыл, с помощью портала «Музейная Москва онлайн» можно увидеть документы, газетные статьи и вещественные реликвии, повествующие о первых полётах в космос и пионерах отрасли.

«В электронном виде доступны даже образцы ракетно-космической техники», — приводит его слова портал мэра и правительства города.

В частности, в рамках проекта можно увидеть экспонаты из коллекции Музея космонавтики, Музея Зеленограда, а также экспозиций в ЦВЗ «Манеж» и павильоне «Космос» на ВДНХ.

Ранее НСН сообщала, что ряд музеев, галерей, библиотек и культурно-досуговых площадок Москвы подготовили онлайн-программу.

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