Агата Муцениеце заявила, что Павел Прилучный выгоняет её с детьми из дома

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Актриса Агата Муцениеце заявила, что её муж, актёр Павел Прилучный, поднял на неё руку и выгоняет её и их детей из дома.
Агата Муцениеце заявила, что Павел Прилучный выгоняет её с детьми из дома
  • @agataagata
  • Instagram

«Пандемия даётся плохо. Почему я пишу с аккаунта мамы — потому что Паша забрал мой телефон, выбросил его на улицу. Он довёл детей до слёз, он поднимал на меня руку, он не в адеквате. Я не могу его остановить, и он во время пандемии выгоняет нас из дома... Так что мы завтра уезжаем в квартиру», — рассказала Муцениеце в видеоролике, который появился в аккаунте её матери Нонны Муцениеце в Instagram.

Актриса подчеркнула, что Прилучный «десять дней не просыхает».

Она также добавила, что никогда не хотела выносить проблемы в семье на публику, но публичность является её единственным оружием.

«Я не могу не выложить, потому что у меня нет другого оружия, кроме как публичность. Я даже не могу сейчас понять, где мой телефон, но я завтра постараюсь купить новый и всё восстановить. Но просто знайте, что вот такой человек Павел. Представляете?.. Мне надоело прикрывать его. Он реально пьёт алкоголь в немереных количествах», — добавила Муцениеце.

Ранее RT выпустил материал, в котором рассказывается, как спастись от домашнего насилия при самоизоляции.

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