Онлайн-фестиваль «Свидание с Россией в Душевной Москве» собрал 60 тысяч зрителей за четыре дня
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Фестиваль открыла документальная лента Ольги Арлаускас «#ЯВолонтёр. Истории неравнодушных».
Показы продлятся до 9 мая. Бесплатно подключиться к просмотру можно ежедневно в 16:00, сообщает портал мэра и правительства.
Также проходят онлайн-конференции с создателями фильмов, обсуждения и дискуссии с членами съёмочных групп.
Ранее «Невские новости» сообщали, что петербургский театр «Балтийский дом» подготовил для своих зрителей несколько онлайн-спектаклей.