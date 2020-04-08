Онлайн-фестиваль «Свидание с Россией в Душевной Москве» собрал 60 тысяч зрителей за четыре дня

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Онлайн-фестиваль социально ориентированных и военных фильмов «Свидание с Россией в Душевной Москве», стартовавший 3 апреля, собрал 60 тыс. зрителей за четыре дня.
Онлайн-фестиваль «Свидание с Россией в Душевной Москве» собрал 60 тысяч зрителей за четыре дня
  • ©mos.ru

Фестиваль открыла документальная лента Ольги Арлаускас «#ЯВолонтёр. Истории неравнодушных».

Показы продлятся до 9 мая. Бесплатно подключиться к просмотру можно ежедневно в 16:00, сообщает портал мэра и правительства.

Также проходят онлайн-конференции с создателями фильмов, обсуждения и дискуссии с членами съёмочных групп.

Ранее «Невские новости» сообщали, что петербургский театр «Балтийский дом» подготовил для своих зрителей несколько онлайн-спектаклей.

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