Театр «Балтийский дом» покажет спектакли в режиме онлайн

Петербургский театр «Балтийский дом» подготовил для своих зрителей несколько онлайн-спектаклей.

Как сообщают «Невские новости» со ссылкой на организаторов мероприятия, 8 и 10 апреля театральные герои «Балтийского дома» будут читать сказки на ночь для всей семьи.

10 апреля состоится онлайн-премьера комедии Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь» режиссёра Сильвиу Пуркарете.

11 апреля в рамках фестиваля «Встречи в России. Онлайн. Избранное» зрители смогут увидеть постановку Владимира Панкова «Демон» по произведениям Лермонтова.

Ранее художественный руководитель Московского художественного академического театра имени М. Горького Эдуард Бояков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с карантином по коронавирусу.