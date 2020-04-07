Ещё три объекта в Мурманской области признали памятникам культуры федерального значения

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Ещё три объекта в Мурманской области признаны памятниками культуры федерального значения.
Ещё три объекта в Мурманской области признали памятникам культуры федерального значения
  • © commons.wikimedia.org

Как сообщает Nord-News, это Аникеева плита на Кольском полуострове, Екатерининский копец на мысе Ворьема у границы с Норвегией и колокольня Никольской церкви в селе Ковда на берегу Белого моря.

«Присвоение категории объекта культурного наследия — долгий и трудоёмкий процесс, предполагающий проведение сложных историко-культурных экспертиз и обработку сотен документов. Работа над этим велась на протяжении трёх лет», — заявил министр культуры региона Евгений Гоман.

Ранее «Реальное время» сообщало, что объектами культурного наследия в Татарстане признали 27 памятников в 2019 году.

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