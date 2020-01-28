Объектами культурного наследия в Татарстане признали 27 памятников в 2019 году
- Казань. Архивное фото / © Алексей Куденко
- РИА Новости
Как сообщает «Реальное время», об этом на итоговом заседании коллегии республиканского комитета по охране объектов культурного наследия рассказал глава ведомства Иван Гущин.
Таким образом, на настоящий момент в списке числится почти 1,7 тыс. татарстанских памятников, в том числе 447 — федерального значения.
Кроме того, выявлено более 3,5 тыс. объектов культурного наследия. Среди них 795 объектов архитектуры и градостроительства, мемориальных объектов и объектов истории, а также 2,7 тыс. объектов археологического наследия.
Ранее kp.ru сообщал, что усадьбу Стенбок-Ферморов в Лахте признали объектом регионального значения.