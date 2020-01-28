Объектами культурного наследия в Татарстане признали 27 памятников в 2019 году

В Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России в 2019 году включили 27 памятников из Татарстана.

Как сообщает «Реальное время», об этом на итоговом заседании коллегии республиканского комитета по охране объектов культурного наследия рассказал глава ведомства Иван Гущин.

Таким образом, на настоящий момент в списке числится почти 1,7 тыс. татарстанских памятников, в том числе 447 — федерального значения.

Кроме того, выявлено более 3,5 тыс. объектов культурного наследия. Среди них 795 объектов архитектуры и градостроительства, мемориальных объектов и объектов истории, а также 2,7 тыс. объектов археологического наследия.

Ранее kp.ru сообщал, что усадьбу Стенбок-Ферморов в Лахте признали объектом регионального значения.