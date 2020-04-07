Синоптики заявили о сохранении неустойчивой погоды на неделе

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Анна Лушникова
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал в беседе с RT о том, какая погода ожидается в столичном регионе на текущей неделе.
Синоптики заявили о сохранении неустойчивой погоды на неделе
  • РИА Новости

«Сегодня на север Скандинавии выходит обширный атлантический циклон и по его периферии к берегам Москвы-реки начнут поступать довольно тёплые воздушные массы. Сегодня днём в Москве переменная облачность, без осадков, днём +9…+11 °С. Завтра, 8 апреля, столицу своим краем заденет облачная спираль циклона. Переменная облачность, днём местами пройдут небольшие дожди, ожидается повышение температуры до +12 °С», — сказал Леус.

В четверг, по словам синоптика, над Москвой «будет господствовать антициклон, осадков не ожидается», утром будет прохладно, а дневные температуры заметно превысят норму.

«В пятницу столицу пересечёт холодный атмосферный фронт, погода ожидается облачная с прояснениями, днём +10…+12 °С. В субботу регион будет ощущать поступление холодных воздушных масс и влияние тыловой части циклона, днём будут небольшие дожди и +6…+8 °С. В ночь на воскресенье вернутся заморозки, мы ожидаем +1…+3 °С. Днём будет антициклональная, преимущественно тёплая и сухая погода с температурой +8…+10 °С», — сказал он.

Леус подчеркнул, что в ближайшую неделю в Москве «сохранится неустойчивая и резко меняющаяся погода».

Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что в Москве во вторник, 7 апреля, ожидается до +12 °С.

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