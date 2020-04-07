В Москве открылась онлайн-выставка «Вирусу — бой! Победа близко»

Цифровое деловое пространство (ЦДП) и Музей современной истории России открывают онлайн-выставку «Вирусу — бой! Победа близко», посвящённую Всемирному дню здоровья.

Как сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города, в виртуальной экспозиции будут представлены работы, созданные на основе советских агитационных плакатов 1920-х — 1930-х годов.

По словам генерального директора Музея современной истории России Ирины Великановой, советский агитационный плакат является одним их самых ярких и эффективных инструментов объединения людей.

Отмечается, что в рамках виртуальной экспозиции представлено десять плакатов, лозунги которых были переосмыслены в связи с пандемией коронавируса. Теперь они содержат призывы соблюдать правила гигиены и ограничительные меры.

Изображения также будут демонстрироваться на большом светодиодном экране на фасаде здания ЦДП.

Онлайн-выставка будет открыта до 14 апреля.

Ранее сайт «Аргументы и факты» сообщал, что ряд музеев, галерей, библиотек и культурно-досуговых площадок Москвы подготовили онлайн-программы.