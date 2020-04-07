Умерла актриса Онор Блэкман
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Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление семьи.
«С большой грустью мы должны сообщить о смерти Онор Блэкман в возрасте 94 лет. Она умерла мирно от естественных причин в своём доме в городе Льюис», — говорится в сообщении.
Актриса сыграла девушку Бонда по имени Пусси Галор в третьем фильме франшизы «Голдфингер» (1964).
Ранее сообщалось о смерти американской актрисы Ли Фьерро в возрасте 91 года в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией CОVІD-19.