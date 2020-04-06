Спасатели предупредили об усилении ветра в Тюменской области до 23 м/с

Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Тюменской области.

Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Днём 7 и 8 апреля возможен сильный дождь, переходящий в мокрый снег. Также ожидается усиление ветра — 13—18 м/с, порывы до 23 м/с.

Усиление ветра прогнозируют и в Удмуртии во вторник, 7 апреля. Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу республиканского МЧС.

С 7:00 до 19:00 местами возможны порывы до 15—18 м/с.

Ранее стало известно, что заморозки до -4 °С ожидаются в ряде регионов России в начале недели.