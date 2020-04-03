Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео
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Так, интернет-компаниям рекомендовано ограничить качество воспроизведения видео на уровне 720 пикселей на квадратный дюйм для мобильных приложений и 1080 пикселей — при просмотре через веб-браузеры.
Как отмечается, также рекомендуется временно отключить на сайтах и в приложениях функцию автовоспроизведения.
В ведомстве отмечают, что нерабочие дни и рост числа людей, которые проводят время дома, привели к увеличению нагрузки на сети связи.
Как пишет издание, ведомство разослало интернет-компаниям соответствующее письмо, в котором просит не допустить снижения качества оказания услуг на фоне роста трафика.
Ранее министерство отложило плановые учения по обеспечению устойчивости и безопасности работы интернета в России в связи с усилением мер профилактики распространения коронавирусной инфекции COVID-19.