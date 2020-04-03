Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео

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Минкомсвязь России рекомендует интернет-компаниям ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента в мобильных приложениях и при просмотре через веб-браузеры. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео
  • Pixabay

Так, интернет-компаниям рекомендовано ограничить качество воспроизведения видео на уровне 720 пикселей на квадратный дюйм для мобильных приложений и 1080 пикселей — при просмотре через веб-браузеры.

Как отмечается, также рекомендуется временно отключить на сайтах и в приложениях функцию автовоспроизведения.

В ведомстве отмечают, что нерабочие дни и рост числа людей, которые проводят время дома, привели к увеличению нагрузки на сети связи.

Как пишет издание, ведомство разослало интернет-компаниям соответствующее письмо, в котором просит не допустить снижения качества оказания услуг на фоне роста трафика.

Ранее министерство отложило плановые учения по обеспечению устойчивости и безопасности работы интернета в России в связи с усилением мер профилактики распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

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