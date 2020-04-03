В Москве и Подмосковье объявлен «жёлтый» уровень опасности из-за ветра

«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за ветра. Об этом сообщает Гидрометцентр.

«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — следует из данных прогностической карты.

Уточняется, что «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве объявлен до 06:00 5 апреля, при этом в отдельных частях Подмосковья ветер будет представлять угрозу до 6 апреля.

Ранее сообщалось, что синоптики Гидрометцентра назвали погоду в марте в Центральной России «апрельской», так как в прошедшем месяце было установлено шесть погодных рекордов.