Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Зорина

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной писателя Леонида Зорина.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление кабмина.

«Мастерское владение словом позволило Леониду Генриховичу воплотить свой талант во многих жанрах — прозе, поэзии, переводах. Его произведения — пронзительные, мудрые истории, раскрывающие все тонкости человеческих отношений», — приводятся слова Мишустина в тексте телеграммы.

Премьер также подчеркнул, что ленты, снятые по сценариям Зорина, вошли в золотой фонд отечественного кинематографа.

31 марта стало известно, что драматург Леонид Зорин скончался в возрасте 95 лет.