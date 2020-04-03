Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Зорина
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление кабмина.
«Мастерское владение словом позволило Леониду Генриховичу воплотить свой талант во многих жанрах — прозе, поэзии, переводах. Его произведения — пронзительные, мудрые истории, раскрывающие все тонкости человеческих отношений», — приводятся слова Мишустина в тексте телеграммы.
Премьер также подчеркнул, что ленты, снятые по сценариям Зорина, вошли в золотой фонд отечественного кинематографа.
31 марта стало известно, что драматург Леонид Зорин скончался в возрасте 95 лет.