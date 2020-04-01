Ряд музеев Москвы подготовили онлайн-программу
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Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты».
В проекте «Музейная Москва онлайн», запущенном в 2017 году, участвуют такие учреждения, как Музей моды, музей-усадьба «Останкино», Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына, Государственный музей обороны Москвы, Центральный выставочный зал «Манеж» и Галерея Ильи Глазунова.
К настоящему времени в проекте собраны коллекции 36 столичных культурных площадок. Около 40 тыс. экспонатов оцифровано и доступно, передаёт НСН.
«Посетите виртуальные выставки и изучайте собрания знаменитых музеев прямо из дома», — заявила заместитель мэра Наталья Сергунина, слова которой приводит портал мэра и правительства Москвы.
Ранее сообщалось, что ВДНХ запускает видеоэкскурсии и онлайн-лекции.