Ряд музеев Москвы подготовили онлайн-программу

Ряд музеев, галерей, библиотек и культурно-досуговых площадок Москвы подготовили онлайн-программу.

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты».

В проекте «Музейная Москва онлайн», запущенном в 2017 году, участвуют такие учреждения, как Музей моды, музей-усадьба «Останкино», Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына, Государственный музей обороны Москвы, Центральный выставочный зал «Манеж» и Галерея Ильи Глазунова.

К настоящему времени в проекте собраны коллекции 36 столичных культурных площадок. Около 40 тыс. экспонатов оцифровано и доступно, передаёт НСН.

«Посетите виртуальные выставки и изучайте собрания знаменитых музеев прямо из дома», — заявила заместитель мэра Наталья Сергунина, слова которой приводит портал мэра и правительства Москвы.

Ранее сообщалось, что ВДНХ запускает видеоэкскурсии и онлайн-лекции.