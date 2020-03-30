ВДНХ запускает видеоэкскурсии и онлайн-лекции

ВДНХ запускает серию видеоэкскурсий, а также онлайн-лекции и мастер-классы.

Об этом сообщает НСН.

«Познавательная онлайн-программа ВДНХ начинается 31 марта. В ней участвуют центры «Космонавтика и авиация», «Москвариум», «Техноград», центр письменности «Слово», павильон «Рабочий и колхозница» и другие знаковые площадки», — заявила заместитель мэра Наталья Сергунина.

Как рассказали в пресс-службе ВДНХ, пользователи узнают, например, какой территория комплекса была в начале 1940-х годов и когда появился павильон «Космос».

После окончания трансляций записи будут размещать на сайте выставки и её страницах в соцсетях, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее издание «Крыминформ» сообщало, что Дом-музей Антона Чехова в Ялте запустил онлайн-экскурсии.