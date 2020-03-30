ВДНХ запускает видеоэкскурсии и онлайн-лекции

Короткая ссылка
ВДНХ запускает серию видеоэкскурсий, а также онлайн-лекции и мастер-классы.
ВДНХ запускает видеоэкскурсии и онлайн-лекции
  • © mos.ru

Об этом сообщает НСН.

«Познавательная онлайн-программа ВДНХ начинается 31 марта. В ней участвуют центры «Космонавтика и авиация», «Москвариум», «Техноград», центр письменности «Слово», павильон «Рабочий и колхозница» и другие знаковые площадки», — заявила заместитель мэра Наталья Сергунина.

Как рассказали в пресс-службе ВДНХ, пользователи узнают, например, какой территория комплекса была в начале 1940-х годов и когда появился павильон «Космос».

После окончания трансляций записи будут размещать на сайте выставки и её страницах в соцсетях, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее издание «Крыминформ» сообщало, что Дом-музей Антона Чехова в Ялте запустил онлайн-экскурсии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить