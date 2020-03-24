Дом-музей Чехова в Ялте запустил онлайн-экскурсии

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Дом-музей Антона Чехова в Ялте запустил онлайн-экскурсии.
Дом-музей Чехова в Ялте запустил онлайн-экскурсии
  • © Olga-lyo / wikipedia.org

Об этом сообщает «Крыминформ».

Директор Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника Артём Чернов рассказал, что совершить виртуальную прогулку можно на официальных страницах музея в соцсетях.

Кроме того, готовятся видеолектории, конкурсы и онлайн-выставка «Весна Художественного театра».

Также стало известно, что во вторник, 24 марта, начинает работу проект «МХАТ говорит!». Как передаёт ОТР, зрители смогут пообщаться с сотрудниками Московского художественного академического театра имени Горького.

Программа включает виртуальные мастер-классы, обучающие видеопрограммы, рассказы о премьерах.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье запустили акцию взаимопомощи из-за ситуации с коронавирусом.

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