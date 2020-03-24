Дом-музей Чехова в Ялте запустил онлайн-экскурсии
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Об этом сообщает «Крыминформ».
Директор Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника Артём Чернов рассказал, что совершить виртуальную прогулку можно на официальных страницах музея в соцсетях.
Кроме того, готовятся видеолектории, конкурсы и онлайн-выставка «Весна Художественного театра».
Также стало известно, что во вторник, 24 марта, начинает работу проект «МХАТ говорит!». Как передаёт ОТР, зрители смогут пообщаться с сотрудниками Московского художественного академического театра имени Горького.
Программа включает виртуальные мастер-классы, обучающие видеопрограммы, рассказы о премьерах.
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