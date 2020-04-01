В Москве отреставрируют дом причта церкви Святого Антипия на Колымажном дворе

Короткая ссылка
В Москве планируют отреставрировать дом причта церкви Священномученика Антипия на Колымажном дворе.
В Москве отреставрируют дом причта церкви Святого Антипия на Колымажном дворе
  • © портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Здание построено в 1825 году. Оно является выявленным объектом культурного наследия.

Как заявил заместитель мэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, работы выполнит победитель конкурса с ограниченным участием.

«К нему будут предъявляться дополнительные требования. Так, будущему реставратору предстоит внимательно следить за соблюдением требований пожарной безопасности, проводить постоянную фотосъёмку на месте работ», — цитирует Ефимова «Вечерняя Москва».

Со своей стороны, глава Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков отметил, что во время конкурса будут сравнивать ценовые предложения, опыт претендентов, оснащение техникой и навыки сотрудников.

«В таких закупках, как правило, участвуют две-три компании. Это узкопрофильный бизнес, имеющий в своём распоряжении весь необходимый технический инвентарь и опыт проведения реставрационных работ», — заявил Щербаков, слова которого приводит портал мэра и правительства.

Ранее в Москве рассказали о планах по завершению реставрации павильона №30 на ВДНХ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить