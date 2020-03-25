В Москве рассказали о планах по завершению реставрации павильона №30 на ВДНХ

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В Москве заявили о планах по завершению реставрации павильона №30 «Микробиологическая промышленность» на ВДНХ осенью 2020 года.
В Москве рассказали о планах по завершению реставрации павильона №30 на ВДНХ
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Как сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы, здание было построено в 1938—1939 годах, а в 1950-х реконструировано по проекту архитектора В.М. Бочкаревой.

Отмечается, что изначально оно носило название «Масличные культуры», а в 1954 году его переоборудовали по теме хлопководства.

В 2018 году павильон закрыли на ремонт из-за аварийного состояния. Задача специалистов — вернуть зданию облик 1954 года.

Ранее НСН сообщала, что в Москве планируют отреставрировать башню бывшего Хорошёвского конного завода.

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