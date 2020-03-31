Заразившийся коронавирусом Пласидо Доминго рассказал о своём состоянии

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Испанский оперный певец Пласидо Доминго, заразившийся коронавирусной инфекцией COVID-19, рассказал о своём состоянии.
Заразившийся коронавирусом Пласидо Доминго рассказал о своём состоянии
  • globallookpress.com

Он написал на своей странице в Facebook: «Последнее время в социальных сетях и в прессе распространялось много недостоверной и вводящей в заблуждение информации о моём состоянии здоровья на текущий момент».

«Я дома и чувствую себя хорошо. К счастью, уже после самого первого симптома я, как обычно, находился под наблюдением врача, учитывая мой возраст и сопутствующие заболевания, поэтому сразу появилось подозрение на инфекцию COVID-19, и это мне очень помогло», — сообщил Доминго.

Он добавил, что находится дома и продолжает лечение.

Ранее CNN со ссылкой на представителя артиста сообщал, что Доминго госпитализирован в мексиканском городе Акапулько с осложнениями, связанными с коронавирусной инфекцией.

22 марта Доминго сообщил, что заразился коронавирусом.

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