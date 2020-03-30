CNN: Пласидо Доминго госпитализирован в Мексике

Испанский оперный певец Пласидо Доминго госпитализирован в мексиканском городе Акапулько с осложнениями, связанными с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя артиста.

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По словам представителя Доминго, певец чувствует себя нормально и идёт на поправку. 22 марта Доминго сообщил, что заразился коронавирусом. 79-летний исполнитель отметил, что он и его семья находятся на самоизоляции, а у него наблюдается жар и кашель.