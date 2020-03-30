В Воронежской области введут противопожарный режим с 1 апреля
- © Пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области
Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Решение принял региональный оперативный штаб под руководством губернатора Александра Гусева.
Со своей стороны, в пресс-службе областного ГУ МЧС России рассказали о резком учащении ландшафтных пожаров.
С 1 апреля под запрет подпадают костры, пикники с шашлыками, работы, связанные с использованием открытого огня.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодарском крае рассказали о ходе тушения лесных пожаров.