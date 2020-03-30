В Воронежской области введут противопожарный режим с 1 апреля

Противопожарный режим начнёт действовать в Воронежской области с 1 апреля.

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Решение принял региональный оперативный штаб под руководством губернатора Александра Гусева.

Со своей стороны, в пресс-службе областного ГУ МЧС России рассказали о резком учащении ландшафтных пожаров.

С 1 апреля под запрет подпадают костры, пикники с шашлыками, работы, связанные с использованием открытого огня.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодарском крае рассказали о ходе тушения лесных пожаров.