В Воронежской области введут противопожарный режим с 1 апреля

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Противопожарный режим начнёт действовать в Воронежской области с 1 апреля.
В Воронежской области введут противопожарный режим с 1 апреля
  • © Пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Решение принял региональный оперативный штаб под руководством губернатора Александра Гусева.

Со своей стороны, в пресс-службе областного ГУ МЧС России рассказали о резком учащении ландшафтных пожаров.

С 1 апреля под запрет подпадают костры, пикники с шашлыками, работы, связанные с использованием открытого огня.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодарском крае рассказали о ходе тушения лесных пожаров.

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