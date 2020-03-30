Число музеев в Татарстане выросло в 1,6 раза с 2014 года

Количество музеев в Татарстане с 2014 года выросло к концу 2018 года в 1,6 раза и составило 162.

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РИА Новости

Об этом сообщает издание «Реальное время» со ссылкой на Татарстанстат. Числ посещений увеличилось почти вдвое. Официальные сайты имеют 16 музеев. В социальных сетях представлено 39 учреждений, в электронном каталоге «Музеи Республики Татарстан» — 62 музея и музейных объединения. Ранее издание «Новый Севастополь» сообщало, что Севастопольский военно-исторический музей-заповедник принял более 1,1 млн посетителей в 2019 году.