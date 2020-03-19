Севастопольский военно-исторический музей принял более 1,1 млн посетителей в 2019 году

Севастопольский военно-исторический музей-заповедник принял более 1,1 млн посетителей в 2019 году.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на директора музея Николая Мусиенко.

На балансе музея — 69 зданий и сооружений, 46 памятников. Среди объектов — панорама «Оборона Севастополя 1854—1855 годов», диорама «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года», Культурно-выставочный центр.

Ранее, как писала газета «Известия», в российских музеях прокомментировали ситуацию с посещаемостью в связи с распространением коронавируса.