Севастопольский военно-исторический музей принял более 1,1 млн посетителей в 2019 году

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Севастопольский военно-исторический музей-заповедник принял более 1,1 млн посетителей в 2019 году.
Севастопольский военно-исторический музей принял более 1,1 млн посетителей в 2019 году
  • @sevmuseum
  • globallookpress.com

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на директора музея Николая Мусиенко.

На балансе музея — 69 зданий и сооружений, 46 памятников. Среди объектов — панорама «Оборона Севастополя 1854—1855 годов», диорама «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года», Культурно-выставочный центр.

Ранее, как писала газета «Известия», в российских музеях прокомментировали ситуацию с посещаемостью в связи с распространением коронавируса.

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