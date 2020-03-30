Синоптик рассказал о температуре на азиатской территории России

Научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о температуре на азиатской территории России на предстоящей неделе.

«На азиатской части России выше нормы на 4 — 10°С на всей территории», — цитирует РИА Новости Вильфанда.

По его словам, «очень тепло будет на юге Красноярского края, в Омской, Томской, Новосибирской областях».

Он сообщил, что в начале недели максимальные температуры на юге всей азиатской территории России будут положительными.

Также он рассказал, что на юге западной и средней Сибири температуры будут на 8 — 10°С выше нормы.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил в беседе с «Газетой.Ru», что россиян ожидает «малиновое» лето.