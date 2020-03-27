Цирк на Фонтанке временно прекратил работу из-за ситуации с коронавирусом

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Цирк на Фонтанке в Санкт-Петербурге временно отказался от представлений и гастролей из-за ситуации с коронавирусом.
Цирк на Фонтанке временно прекратил работу из-за ситуации с коронавирусом
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Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на сайт учреждения.

Купленные билеты можно вернуть в кассы. Если билеты приобретались через посредника, то с вопросом о возврате средств следует обратиться туда.

Также стало известно, что воронежский зоопарк «Червлёный Яр» закрыли для посещения. Об этом информирует vesti.ru.

«Данная мера является вынужденной, она нужна для нашей общей безопасности. На этот период сотрудники зоопарка будут заботиться о животных в особом режиме», — говорится в сообщении на сайте зоопарка.

Ранее сообщалось, что Казанский зооботанический сад будет закрыт на время объявленной в России нерабочей недели.

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