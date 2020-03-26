Умер народный артист России Юрий Кукес

Народный артист России, председатель правления Гильдии артистов циркового искусства Юрий Кукес скончался в возрасте 69 лет после тяжёлой болезни. Об этом сообщили в Росгосцирке.

«Руководство, профком Российской государственной цирковой компании с глубоким прискорбием извещают, что вчера на 70-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни скончался народный артист России Юрий Кукес», — говорится в сообщении.

Коллектив организации выразил соболезнования родным и близким артиста.

Юрий Кукес более 50 лет проработал в цирковой индустрии, возглавлял театр «Уголок дедушки Дурова».

Ранее сообщалось о смерти советского и российского клоуна, акробата народного артиста России Константина Васильева.