Умер народный артист России Юрий Кукес

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Народный артист России, председатель правления Гильдии артистов циркового искусства Юрий Кукес скончался в возрасте 69 лет после тяжёлой болезни. Об этом сообщили в Росгосцирке.
Умер народный артист России Юрий Кукес
  • © Федеральное Казенное Предприятие "Российская государственная цирковая компания"

«Руководство, профком Российской государственной цирковой компании с глубоким прискорбием извещают, что вчера на 70-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни скончался народный артист России Юрий Кукес», — говорится в сообщении.

Коллектив организации выразил соболезнования родным и близким артиста.

Юрий Кукес более 50 лет проработал в цирковой индустрии, возглавлял театр «Уголок дедушки Дурова».

Ранее сообщалось о смерти советского и российского клоуна, акробата народного артиста России Константина Васильева.

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