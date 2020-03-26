Умер народный артист России Юрий Кукес
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«Руководство, профком Российской государственной цирковой компании с глубоким прискорбием извещают, что вчера на 70-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни скончался народный артист России Юрий Кукес», — говорится в сообщении.
Коллектив организации выразил соболезнования родным и близким артиста.
Юрий Кукес более 50 лет проработал в цирковой индустрии, возглавлял театр «Уголок дедушки Дурова».
Ранее сообщалось о смерти советского и российского клоуна, акробата народного артиста России Константина Васильева.