Актриса Галина Яцкина прокомментировала сообщение о смерти Инны Макаровой

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Актриса Галина Яцкина прокомментировала сообщение о смерти народной артистки СССР Инны Макаровой.
Актриса Галина Яцкина прокомментировала сообщение о смерти Инны Макаровой
  • РИА Новости

«От нас ушла звезда, актриса, личность. Таких у нас не много было, и не знаю, будут ли. Она обладала потрясающей работоспособностью. Когда я снималась с ней, то училась у неё на съёмочной площадке, глядя, как она готовится к съёмке», — отметила Галина Яцкина в беседе с радио Sputnik.

Она добавила, что зрители любили Макарову за умение создавать правду на экране.

Инна Макарова скончалась 25 марта на 94-м году жизни.

Ранее пресс–секретарь Союза кинематографистов России Татьяна Немчинская прокомментировала в беседе с RT сообщение о смерти народной артистки СССР актрисы Инны Макаровой.

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