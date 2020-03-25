Актриса Галина Яцкина прокомментировала сообщение о смерти Инны Макаровой

Актриса Галина Яцкина прокомментировала сообщение о смерти народной артистки СССР Инны Макаровой.

«От нас ушла звезда, актриса, личность. Таких у нас не много было, и не знаю, будут ли. Она обладала потрясающей работоспособностью. Когда я снималась с ней, то училась у неё на съёмочной площадке, глядя, как она готовится к съёмке», — отметила Галина Яцкина в беседе с радио Sputnik.

Она добавила, что зрители любили Макарову за умение создавать правду на экране.

Инна Макарова скончалась 25 марта на 94-м году жизни.

Ранее пресс–секретарь Союза кинематографистов России Татьяна Немчинская прокомментировала в беседе с RT сообщение о смерти народной артистки СССР актрисы Инны Макаровой.