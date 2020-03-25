В Союзе кинематографистов выразили соболезнования в связи со смертью Макаровой

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Анастасия Румянцева
Пресс–секретарь Союза кинематографистов России Татьяна Немчинская прокомментировала в беседе с RT сообщение о смерти народной артистки СССР актрисы Инны Макаровой.
В Союзе кинематографистов выразили соболезнования в связи со смертью Макаровой
  • РИА Новости

«Известие о том, что не стало Инны Владимировны. Это не просто печаль... Это печаль о том, что всё больше уходит то наше былое, прекрасное советское кино, память о том великом кинематографическом веке, в котором она занимала очень яркое, своё индивидуальное место. Она была ни с кем не сравнима, она была прелестна», — рассказала Немчинская.

Она отметила, что зрители запомнили её по ролям в фильмах «Высота», «Дорогой мой человек», «Женитьба Бальзаминова». 

«В первых фильмах она была лирична, прелестна своей природной молодостью... В «Женитьбе Бальзаминова» она показала свой блестящий комический талант. Она была прелестная девчонка, со своим смехом, как прекрасный колокольчик... Несколько лет назад был юбилейный вечер, но она была так же мила, прелестна, улыбалась той же необыкновенной улыбкой», — заключила она.

Макарова скончалась 25 марта на 94-м году жизни.

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