Актёр Лёскин умер на 98-м году жизни

Советский и американский актер театра и кино Борис Лёскин скончался на 98-м году жизни.

«Большая потеря для нас. Борис Лёскин, Боба... Всю жизнь дружили с папой, сколько легенд и невероятно смешных историй о нём мы знали от папы! И жизнь Бориса Лёскина — длинная, разная, удивительная — невероятна. Прощайте. Спасибо», — написала на своей странице в Facebook артистка театра МХТ имени Чехова Дарья Юрская.

Лёскин в 1952 году окончил Ленинградский театральный институт имени Островского и до 1980-го играл в Большом драматическом театре.

В 1980-е переехал в США, где играл в одном из нью-йоркских театров.

Снимался в таких фильмах, как «12 стульев», «Максим Перепелица», «Республика ШКИД», «Диван в Нью-Йорке», «Люди в чёрном» и других.