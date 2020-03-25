Приморская сцена Мариинского театра временно закрывается для посещения
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- РИА Новости
Об этом сообщает ИА PrimaMedia.
«Спектакли и концерты переносятся на более поздние даты в течение текущего и будущего сезонов», — рассказали в пресс-службе.
Администрация ведёт работу по формированию репертуара. Билеты на перенесённые мероприятия действительны. При необходимости их можно вернуть.
Ранее портал progorod43 сообщал, что в Кировской области продлён запрет на массовые мероприятия.