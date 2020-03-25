Дружинина прокомментировала сообщение о смерти Инны Макаровой
Режиссёр Светлана Дружинина в беседе с RT рассказала о творческом пути народной артистки СССР актрисы Инны Макаровой, которая скончалась на 94-м году жизни.
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«У неё была совершенно невероятная, полная, яркая прекрасная творческая жизнь. Она — женщина с золотой короной на голове», — сказала Дружинина.
О смерти Инны Макаровой сообщила её дочь Наталья Бондарчук.
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