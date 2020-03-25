В МЧС назвали высоту волны цунами после землетрясения на Курилах

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Высота волны цунами после землетрясения в Северо-Курильске составила около 50 см, разрушений нет, угроза цунами сохраняется. Об этом информирует ГУ МЧС по Сахалинской области. 
В МЧС назвали высоту волны цунами после землетрясения на Курилах
  • РИА Новости

«Волна цунами пришла в Северо-Курильск в 15:15 (07:15 мск), высота волны составила около 50 см. По предварительной информации, жертв и разрушений нет», — заявили в спасательном ведомстве.

Отмечается, что жители Северо-Курильска будут находиться в безопасной зоне на возвышенности.

По данным МЧС, специалисты будут принимать решение об отмене тревоги после начала отлива.

Ранее власти Сахалинской области сообщили об эвакуации на возвышенности жителей острова Парамушир из-за угрозы цунами.

Тревога цунами была объявлена после землетрясения магнитудой 7,2, произошедшего в Тихом океане возле Курильских островов.

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