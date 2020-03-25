В МЧС назвали высоту волны цунами после землетрясения на Курилах
- РИА Новости
«Волна цунами пришла в Северо-Курильск в 15:15 (07:15 мск), высота волны составила около 50 см. По предварительной информации, жертв и разрушений нет», — заявили в спасательном ведомстве.
Отмечается, что жители Северо-Курильска будут находиться в безопасной зоне на возвышенности.
По данным МЧС, специалисты будут принимать решение об отмене тревоги после начала отлива.
Ранее власти Сахалинской области сообщили об эвакуации на возвышенности жителей острова Парамушир из-за угрозы цунами.
Тревога цунами была объявлена после землетрясения магнитудой 7,2, произошедшего в Тихом океане возле Курильских островов.