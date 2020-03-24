Организатор концертов оценил ситуацию с отменой мероприятий из-за коронавируса

Глава компании «Империя музыки» Табриз Шахиди оценил ситуацию с отменой мероприятий из-за коронавируса.

«Если говорить о публичных билетных концертах, то на данный момент региональный рынок российских артистов переживает не самые сладкие времена. Отменённых мероприятий — процентов десять», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, в основном концерты перенесены на более поздний срок, некоторые — на 2021 год.

Что касается частных и корпоративных мероприятий, то их переносят из Италии и Франции, например, в Москву, Санкт-Петербург и Сочи на май и июнь.

Как добавил Шахиди, упущенная выгода со стороны некоторых артистов весьма условна — от одного до трёх гонораров.

«В этом месяце у артистов будет отпуск, который они обычно позволяют себе в январе и в августе. Значит, в августе будут вкалывать. А пока сидят по домам, заняты переносом своих концертов, пишут тексты и записывают песни», — пояснил он.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что Неделю моды в Москве отменили в связи с ситуацией с коронавирусом.