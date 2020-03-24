В Оренбурге отменяют концерты и спектакли из-за ситуации с коронавирусом

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В Оренбурге отменяют развлекательные и спортивные мероприятия. Такие меры связаны с ситуацией с коронавирусом. Они вступят в силу 25 марта.
В Оренбурге отменяют концерты и спектакли из-за ситуации с коронавирусом
  • © Администрация города Оренбурга

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональное правительство.

Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач области Наталья Вяльцина.

Также стало известно, что музеи Ленинградской области запустили виртуальные выставки и экскурсии, передаёт kp.ru.

«Так, Староладожский историко-архитектурный и археологический музей-заповедник предлагает посмотреть видеолекции и фильмы», — заявили в администрации региона.

Онлайн-выставки предлагает и музей-усадьба Николая Рериха в Изваре.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье запустили акцию взаимопомощи из-за ситуации с коронавирусом.

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