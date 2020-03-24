В Оренбурге отменяют концерты и спектакли из-за ситуации с коронавирусом

В Оренбурге отменяют развлекательные и спортивные мероприятия. Такие меры связаны с ситуацией с коронавирусом. Они вступят в силу 25 марта.

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Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональное правительство. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач области Наталья Вяльцина. Также стало известно, что музеи Ленинградской области запустили виртуальные выставки и экскурсии, передаёт kp.ru. «Так, Староладожский историко-архитектурный и археологический музей-заповедник предлагает посмотреть видеолекции и фильмы», — заявили в администрации региона. Онлайн-выставки предлагает и музей-усадьба Николая Рериха в Изваре. Ранее сообщалось, что в Подмосковье запустили акцию взаимопомощи из-за ситуации с коронавирусом.