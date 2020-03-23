Синоптики предупредили о заморозках в Краснодарском крае

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Синоптики предупредили о заморозках в ночь на 25 марта в Краснодарском крае.
Синоптики предупредили о заморозках в Краснодарском крае
  • Pixabay

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

По прогнозу Северо-Кавказского управления гидрометцентра, ночью и утром местами температура составит -1...-5 °С. Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, гибель сельскохозяйственных культур, повреждение почек ранних косточковых культур.

В пресс-службе ГУ МЧС России по региону советуют защитить растения и укрыть их.

Также стало известно, что в Ставропольском крае ожидаются минусовые температуры в ночные и утренние часы 24—26 марта. Об этом сообщает pobeda26.ru со ссылкой на региональное МЧС. Прогнозируется -1...-3 °С.

Ранее спасатели рассказали о погоде в Башкирии в ближайшие сутки.

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