Спасатели предупредили о похолодании до -12 °С в Башкирии

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Спасатели рассказали о погоде в Башкирии в ближайшие сутки.
Спасатели предупредили о похолодании до -12 °С в Башкирии
  • РИА Новости

Об этом сообщает Mkset.ru со ссылкой на региональное МЧС.

С 20:00 23 марта до 20:00 24 марта будет облачно с прояснениями. Ожидается мокрый снег. Ветер юго-восточный 9—14 м/с.

Температура воздуха ночью составит -1...-6 °С, при прояснениях — до -12 °С. Днём прогнозируется +1...+6 °С.

Также стало известно, что в Бурятии объявили штормовое предупреждение. По данным республиканского МЧС, в ближайшие два дня возможны сильные снегопады, метели, заносы на дорогах, ветер до 24 м/с, сообщает ОТР.

Граждан призвали соблюдать осторожность и по возможности не выходить из дома.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT, какая погода ожидается в Московском регионе на предстоящей неделе.

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