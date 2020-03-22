Синоптик рассказала о погоде в Москве в последнюю неделю марта

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Анна Лушникова
Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT о том, какая погода ожидается в Московском регионе на предстоящей неделе.
Синоптик рассказала о погоде в Москве в последнюю неделю марта
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Можно считать, что в эти выходные в столичный регион заглянула зима, местами припорошил снежок и температура воздуха понизилась. Следующая ночь тоже будет с отрицательными температурами. Но уже в понедельник дневная температура начнёт постепенно повышаться, потому что погоду будет определять хоть и антициклон, но северо-западный ветер начнёт постепенно меняться и к нам станет порциями поступать более тёплый воздух», — сказала она.

По словам синоптика, к середине недели отрицательная температура в ночные часы ещё сохранится, а дневная начнёт повышаться и приблизится к отметке в +8…+9 °С.

«То есть, температура воздуха приблизится и даже станет чуть выше климатической нормы», — заключила Позднякова.

Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что в Москве в воскресенье, 22 марта, ожидается до +1 °С.

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