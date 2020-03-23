Останкинская телебашня примет участие в акции «Час Земли»

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Останкинская телебашня примет участие в ежегодной экологической акции «Час Земли» 28 марта.
Останкинская телебашня примет участие в акции «Час Земли»
  • © Евгения Новоженина
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу телебашни.

С 20:30 до 21:30 будет отключена вся архитектурно-художественная подсветка. Останутся только заградительные огни в антенной части и на балконах.

Москва участвует в «Часе Земли» с 2009 года. Цель акции — привлечь внимание к заботе об экологии и разумному использованию ресурсов.

Ранее сообщалось, что московские парки примут участие в «Часе Земли».

В 2019 году портал «Юга.ру» сообщал об участии Краснодара в этой экологической акции.

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