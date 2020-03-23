Останкинская телебашня примет участие в акции «Час Земли»
- © Евгения Новоженина
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу телебашни.
С 20:30 до 21:30 будет отключена вся архитектурно-художественная подсветка. Останутся только заградительные огни в антенной части и на балконах.
Москва участвует в «Часе Земли» с 2009 года. Цель акции — привлечь внимание к заботе об экологии и разумному использованию ресурсов.
Ранее сообщалось, что московские парки примут участие в «Часе Земли».
В 2019 году портал «Юга.ру» сообщал об участии Краснодара в этой экологической акции.