В Ассоциации владельцев кинотеатров прокомментировали рекомендации Минкультуры

Председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин прокомментировал сообщение о том, что Министерство культуры России рекомендовало приостановить показы для предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

«Пока это рекомендация, а не указание. Оно может быть принято на уровне нормативного акта властями каждого региона», — заявил Березин в беседе с НСН.

По его словам, подсчитать ущерб невозможно, поскольку непонятно, когда вся эта история закончится.

«Если исходить из того, что всё закончится в апреле, то год мы закончим на уровне минус 20% от прошлого года», — добавил он.

Со своей стороны, режиссёр Николай Лебедев, известный по фильмам «Легенда №17» и «Звезда», отметил, что при просмотре лент онлайн у зрителей меняется эмоциональное восприятие.

«Когда смотрите фильм в специализированном зале, на большом экране и среди зрителей, вы иначе воспринимаете картину. У вас другое ощущение, иная эмоция. А кино — это и есть эмоция. Следовательно, от того, что меняется эмоция, меняется и сам фильм», — сказал он в беседе с Newinform.

Ранее сообщалось, что Минкультуры России рекомендует организациям, осуществляющим публичную демонстрацию фильмов, приостановить деятельность для посетителей с 23 марта.