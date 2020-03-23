Герман-младший оценил вероятность выхода фильма «Воздух» в 2020 году

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Режиссёр Алексей Герман-младший прокомментировал вероятность выхода исторической драмы «Воздух» на экраны в 2020 году.
Герман-младший оценил вероятность выхода фильма «Воздух» в 2020 году
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

В беседе с «Петербургским дневником» он отметил, что из-за ситуации с коронавирусом съёмочная группа полностью остановила работу над фильмом.

«Чтобы фильм вышел в конце года, съёмочный процесс должен быть завершён в течение двух-трёх месяцев. Беда в том, что картина осенне-зимняя. Велика вероятность, что, когда ограничения на перелёты, наложенные в связи с коронавирусом, будут сняты, начнется лето. Что делать в связи с этим, я пока не знаю, поэтому и о дате выхода фильма говорить не могу», — заявил режиссёр.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», режиссёр Тимур Бекмамбетов рассказал о фильме, который посвящён лётчику Михаилу Девятаеву и будет снят в вертикальном формате.

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